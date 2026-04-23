Michael : Avec Jaafar Jackson, Colman Domingo, Nia Long Synopsis : On découvre l'histoire de Michael Jackson au-delà de la musique, depuis la découverte d'un talent hors du commun en tant que leader des Jackson Five, jusqu'à l'artiste visionnaire dont l'ambition créative a alimenté une quête incessante pour devenir le plus grand artiste au monde ! Vous allez voir Michael Jackson comme jamais auparavant.

L’Arnaqueuse : Fadily Camara, Josiane Balasko, Jean-Pascal Zadi

Synopsis : Fanny, 30 ans, enceinte, n’en peut plus de vivre chez son père avec Virgil, son compagnon. Alors quand elle tombe sur une offre en or : un appartement « parquet, moulures, cheminées » en viager dans Paris, elle fonce tête baissée. Mais Masséna, la vendeuse, est tout sauf mourante… Bien décidée à récupérer les clés de sa nouvelle vie, Fanny s’engage dans une guerre sans pitié contre l’arnaqueuse professionnelle.