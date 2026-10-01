LES SORTIES CINÉ DU 30 SEPTEMBRE 2026
Verity : Avec Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett
Synopsis : Lowen Ashleigh est une écrivaine solitaire. Elle galère à vivre de son métier et elle accepte de devenir le prête-plume de l'autrice à succès, Verity Crawford. Elle s'installe dans sa propriété isolée des regards. Elle découvre ce qui semble être les notes personnelles de Verity, mais la jeune Lowen se retrouve confrontée à des révélations troublantes et inquiétantes concernant Jeremy, le mari de Verity Crawford.
Digger : Tom Cruise, Sandra Hüller, Riz Ahmed
Synopsis : L’homme le plus puissant au monde se lance dans une mission effrénée pour s'ériger en sauveur de l’humanité avant que la catastrophe, qu’il a lui-même déclenchée, n’anéantisse la planète.