Verity : Avec Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett

Synopsis : Lowen Ashleigh est une écrivaine solitaire. Elle galère à vivre de son métier et elle accepte de devenir le prête-plume de l'autrice à succès, Verity Crawford. Elle s'installe dans sa propriété isolée des regards. Elle découvre ce qui semble être les notes personnelles de Verity, mais la jeune Lowen se retrouve confrontée à des révélations troublantes et inquiétantes concernant Jeremy, le mari de Verity Crawford.