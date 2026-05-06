The Criminals : Aaron Taylor Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw, Sam Worthington Synopsis : La découverte d'une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale dans un chantier de construction londonien, provoque une évacuation massive… Ça devient l'opportunité parfaite pour braquer une banque !

Pour le plaisir : Alexandra Lamy, François Cluzet, Kyan Khojandi,

Synopsis : L’histoire vraie de l’invention du… Womanizer. Ce sextoy qui a révolutionné le monde ! Fanny et Tom sont mariés et heureux depuis 20 ans. Mais un jour un secret éclate : Fanny n’a jamais eu d’orgasme. Tom, ingénieur, décide alors de relever un défi audacieux : créer l’objet qui révolutionnera le plaisir féminin. Ensemble, ils se lancent dans cette quête qui va transformer leur couple.