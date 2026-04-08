Cocorico 2 : Avec Christian Clavier et Didier Bourdon Synopsis : Après avoir découvert la vérité sur leurs origines, grâce à des tests ADN aux résultats surprenants, les Bouvier-Sauvage et les Martin décident d’enterrer la hache de guerre, pour organiser le mariage de leurs enfants. Mais c’était sans compter sur un imprévu de taille : un cousin de Frédéric a été retrouvé grâce aux tests… Révélant que les résultats étaient erronés.

L’enfant du Désert : Nahel Tran, Zayn Sekkat, Nahïl Bouazzaoui

Synopsis : Sun, âgée de 14 ans, a publié un livre inspiré d'une histoire que son grand-père lui racontait : l'incroyable histoire d'Hadara, un enfant nomade perdu par sa famille à l’âge de 2 ans dans une tempête de sable dans le désert, qui a ensuite été recueilli et élevé par un couple d’autruches. Mais lorsque Sun est invitée à visiter le Sahara, elle se rend compte qu'Hadara est peut-être plus qu'une simple histoire pour s'endormir.