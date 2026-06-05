Après l'annulation de la tournée d'été de Patrick Bruel, le festival Les Alpagas bleus a dû trouver une autre tête d’affiche. C’est chose faite !

Le festival alsacien a choisi la chanteuse et comédienne Louane pour le remplacer. L’annonce officielle a été faite hier. Elle se produira samedi 18 juillet à Saverne pour la clôture du festival. Le choix, pour le remplacer, d'une artiste féminine a également pesé dans la balance selon les organisateurs. "C'est le nouveau gros coup de cœur de notre programmation 2026", indique le festival sur ses réseaux sociaux. Pour l'occasion, le festival a annoncé avoir remis en vente 100 pass d'accès pour trois jours de festival. Louane rejoint Soprano, Matmatah, Stephan Eicher

Le festival des Alpagas Bleus aura lieu du 16 au 18 juillet à Saverne