Après plusieurs années d’amour, une belle complicité et une jolie petite fille, Louane et Florian Rossi viennent de franchir une nouvelle étape très symbolique dans leur histoire… Leur mariage a été célébré dans le sud de la France ce week end. Près de 200 personnes au total étaient invitées. Parmi eux : Stromae, M Pokora ou encore Soprano.

Selon les photographies partagées par La Provence, des gardes du corps ont protégé les jeunes époux et leurs invités de marques avec de grands parapluies sombres, une technique utilisée par les stars américaines.