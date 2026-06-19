Lors de la présentation de Confessions II – The Film, Madonna a exprimé un rêve : celui de donner un concert sans aucun téléphone face à elle. Madonna a vivement critiqué l’usage des téléphones portables pendant les spectacles. La star estime que les écrans nuisent à l’expérience du concert et empêchent le public de profiter pleinement du moment.

Face aux nombreux spectateurs qui filment les performances, la chanteuse a lancé un appel sans détour : « Éteignez vos portables et vivez l’instant présent ». Selon elle, la musique et la danse doivent être vécues directement, sans l’intermédiaire d’un écran. Son nouvel album, Confessions II, est attendu le 3 juillet.