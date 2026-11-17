Les 4 membres du groupe Maneskin confirment leur retour. Ils se produiront sur la scène du festival Coachella, en Californie les 10 et 17 avril 2027 . Une belle surprise pour les fans qui attendaient de revoir le groupe au complet depuis août 2024, date de leur dernier concert ensemble.

Le choix de Coachella n'est pas anodin : le groupe y avait déjà joué en 2022. Cette édition 2027 réunira également Dua Lipa, SZA, Tame Impala et Madonna.