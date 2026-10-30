Marché de Noël
🎄 Marché de Noël d’Artolsheim 🎄 L’association Ensemble pour l’École vous invite à son marché de Noël le 11 décembre à Artolsheim ! Venez partager un moment convivial et plonger dans la magie de Noël à la découverte de créateurs, artisans et producteurs locaux. Vous pourrez y trouver de jolies idées cadeaux, des créations faites avec passion et de quoi vous faire plaisir à l’approche des fêtes. Petits et grands sont les bienvenus pour profiter de cette belle ambiance de Noël et soutenir les projets de l’école et les enfants du village. ❤️ Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble la magie de Noël ! 🎅✨
Lieu
67390 Artolsheim
Date
du 11 décembre 2026 à 18h01
au 11 décembre 2026 à 21h00