MARCHE DE NOEL
🎄✨ La magie de Noël s’invite une nouvelle fois à Koestlach ! ✨🎄 Il y a des moments dans l’année où l’on aime se retrouver, partager un sourire, profiter des petites choses et simplement savourer la magie de Noël… ❤️ Cette année, Koest’Anim vous invite à nouveau à son traditionnel Marché de Noël, pour quatre soirées placées sous le signe de la douceur, de la convivialité et de l’émerveillement. 🌟 📅 Les 5 & 6 et 12 & 13 décembre 🕓 De 16h à 22h 📍 À Koestlach Venez flâner entre les stands de nos exposants, créateurs et artisans locaux, découvrir leurs jolies créations et dénicher de petits cadeaux de Noël, uniques et faits avec le cœur. ❤️ ✨ De beaux moments vous attendent également : 🎶 Les chants de Noël des élèves du RPI le samedi 05 décembre à 18h00 🏮 Une balade aux lampions en compagnie de Saint-Nicolas le 06 décembre à 17h30 🎨 Un atelier maquillage pour les enfants 🍪 Un atelier de décoration de bredalas de Noël 📖 Des lectures de contes pour faire rêver petits et grands 🎅 Et un moment tout particulier à ne pas manquer… ✨ Samedi 12 décembre : la grande Parade de Noël ! ✨ De quoi faire briller les yeux des petits comme des grands ! 🌟 Au fil des soirées, laissez-vous porter par les lumières, les chants, les rencontres et cette ambiance si particulière qui rend Noël magique… ❄️ ❤️ Plus qu’un marché, c’est un joli moment de partage que nous avons envie de vivre avec vous. Alors, en famille, entre amis ou simplement pour le plaisir de se retrouver, venez partager un peu de la magie de Noël avec nous ! 🎄 ✨ On vous attend nombreux à Koestlach pour faire vivre ensemble l’esprit de Noël ! ✨
Lieu
68480 KOESTLACH
Date
du 5 décembre 2026 à 16h00
au 13 décembre 2026 à 22h00
Organisateur