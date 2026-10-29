Marché de Noël artisanal
Marché de Noël artisanal – de 11h00 à 18h30 au 4 rue Herzog 68124 Logelbach (proche Leclerc) Venez nombreux ! Tout au long de la journée vous pourrez découvrir de nombreux stands, avec comme chaque année des couronnes de l’Avent, des découpages, des bougies, des cartes et des fournitures Stockmar, une librairie, une friperie, mais aussi des stands d’artisans : poupées faites main, jouets en bois, minéraux, objets en laine, objets russes, tissages, décoration, miel, bijoux, céramique, boulangerie et pâtisserie, textile, tisane, tableaux, olives, aromathérapie, produits fermiers…. De quoi faire le plein de jolis cadeaux ! A différents moments de la journée seront proposées des animations pour les grands et les petits ainsi qu'un spectacle ("Ti si sage" à 13h et 17h), des chants et des animations. Profitez-en aussi pour vous restaurer ! Salon de thé et bar musical, choucrouterie, soupe, crêpes, tartes flambées, pâtisseries. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors à vos agendas ! On se retrouve au 4 rue Herzog à Logelbach (autre entrée au 13e rue Schwoerer) le 28 novembre 2026 de 11h à 18h30. Lieu : Ecole Mathias Grünewald 13 rue Schwoerer 68124 Logelbach (2e entrée rue Herzog)
Lieu
68124 Logelbach
Date
du 28 novembre 2026 à 11h00
au 28 novembre 2026 à 18h30
Organisateur