Marché de Noël de L’EHPAD
FM, Nous nous permettons de vous contacter afin de savoir s’il vous serait possible de nous accorder un petit créneau d’antenne, le week-end du 15 novembre ou du 21 novembre, pour faire connaître notre marché de Noël organisé par l’EHPAD du Bois Fleuri de Guebwiller. À cette occasion, nous proposerons à la vente des boissons chaudes, des pâtisseries, des petites sucreries, ainsi que de jolies créations et diverses idées cadeaux pour préparer les fêtes de fin d’année. Nous aimerions beaucoup pouvoir bénéficier d’un petit coup de pouce de votre part pour faire connaître cet événement et inviter le public à venir nous rendre visite. Tous les bénéfices de cette manifestation seront reversés au profit des animations de l’année 2027 destinées à nos résidents tout au long de l’année. Nous vous remercions sincèrement pour l’attention que vous porterez à notre demande et pour le soutien que vous pourriez nous apporter. Au plaisir de vous lire et, nous l’espérons, de vous entendre parler de notre marché de Noël sur vos ondes ! Bien à vous, Sylvie STINNER Animatrice EHPAD LE BOIS FLEURI 1 RUE DE L’ERMITE 68500 GUEBWILLER Mail : animation.leboisfleuri@ch-guebwiller.fr Tél. 0368750726
Lieu
68500 GUEBWILLER
Date
du 28 novembre 2026 à 10h00
au 28 novembre 2026 à 17h30
Organisateur