Marché de Noël de Pfastatt
Le Marché de Noël de Pfastatt se tiendra les 27, 28 et 29 novembre ainsi que les 4, 5 et 6 décembre 2026 sur l'Esplanade Pfastatt le Château ! Cette année encore, les visiteurs pourront profiter d’une ambiance féérique et chaleureuse, dans un décor hivernal qui réserve quelques surprises ! Plus de 30 exposants seront présents chaque week-end pour mettre l’artisanat à l’honneur : bijoux, bougies, décorations de Noël, miel, chocolats, céramiques, broderies, créations textiles… De quoi dénicher des idées cadeaux pour les fêtes. De nombreuses animations viendront également rythmer les festivités : concerts, contes de Noël, chorale des collégiens de Pfastatt, démonstrations de sculpture sur bois, sans oublier la traditionnelle parade de Noël, chaque samedi à 18h. Un rendez-vous à partager en famille ou entre amis ! Horaires : - Les vendredis : de 16h à 20h - Les samedis : de 11h à 21h - Les dimanches : de 11h à 19h
Lieu
68120 Pfastatt
Date
du 27 novembre 2026 à 16h00
au 6 décembre 2026 à 19h00
Organisateur