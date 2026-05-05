Marche Populaire GUEBERSCHWIHR 6 et 7 juin 2026
Bonjour à tous les auditeurs de Flor FM, Nous organisons notre 5ème marche populaire à Gueberschwihr le 6 et 7 juin prochain. Parcours de 5, 10 et 15 km au départ de la salle de musique 2 rue de Pfaffenheim à Gueberschwihr. Entre vignoble, collines sous-vosgienne et forêt, venez nombreux découvrir ces magnifiques parcours !! Possibilité de restauration sur place.
Lieu
68420 GUEBERSCHWIHR
Date
du 6 juin 2026 à 7h00
au 7 juin 2026 à 18h00
Organisateur