Marché Saint Nicolas de Flaxlanden
Le 6ème Marché de la Saint Nicolas de Flaxlanden se tiendra dans le centre du village le samedi 12 décembre 2026 de 17h à 21h et le dimanche 13 décembre 2026 de 11h à 17h. Une dizaine de chalets regroupant artisans et associations vous proposeront diverses décorations, objets et créations. Petite restauration sucrée et salée, ainsi que boissons chaudes et/ou froides vous seront servies par les associations de la commune. Vous pourrez y découvrir de nombreuses idées de cadeaux pour petits et grands dans une ambiance d’avant fêtes conviviale et chaleureuse. Pour tout public : • Marche aux flambeaux • Tours de calèche • Chorale des enfants et chants participatifs • Bricolage participatif de boules de Noël par la bibliothèque municipale Pour les plus jeunes, des activités gratuites : • Atelier scientifique sur le traineau du Père Noël le samedi • Divers ateliers d’exploration à thèmes le dimanche sur inscription préalable obligatoire (au 06 71 29 67 18) [Enquête sur le dossier du Père Noël et fabrication de pierres precieuses] • Présence du Père Noël à moto Consultez le programme pour connaitre les horaires.
Lieu
68720 FLAXLANDEN
Date
du 12 décembre 2026 à 17h00
au 13 décembre 2026 à 17h00
Organisateur