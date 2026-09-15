Marcher pour elles
« Marcher pour elles » est une marche solidaire et humaine organisée du 20 au 26 septembre 2026. Pendant 7 jours, Evelyne et Marc parcourront environ 111 km à pied, de Soppe-le-Bas jusqu’au Mont Sainte-Odile, en mémoire de Liane et Audrey, deux femmes qui ont profondément marqué leur vie. À travers cette marche, ils souhaitent transformer l’hommage en un véritable élan de solidarité et sensibiliser le public à deux associations alsaciennes : La Maison Rose de Lutterbach, qui accompagne les femmes touchées par le cancer, et l’association Arbre Arc-en-Ciel qui accompagne les personnes en fin de vie et les familles touchés par l'épreuve de l'accompagnement d'un proche vers l'inconnu. Chacun pourra soutenir cette aventure, suivre les marcheurs sur Facebook et, s’il le souhaite, faire directement un don à l’une des deux associations. Marcher pour elles : leur lumière, notre chemin. Chaque pas compte, chaque don aussi.
Lieu
68780 soppe le bas - Mont ste odile
Date
du 20 septembre 2026 à 8h00
au 26 septembre 2026 à 18h00
Organisateur