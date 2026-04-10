Marchons contre le cancer
Départ à partir 8h30 à 15h - Parking MJC Centre Social de Bollwiller Parcours de 4.5 km - 7km non chronométrés / ouvert à tous / stand d'information et de sensibilisation / petite restauration / tombola Inscription sur place : gratuit - 10ans / 3€ enfant- ado / 7€ les adultes : les fonds collectés seront reversés à la Ligue contre le cancers du Haut-Rhin.
Lieu
Parking MJC Centre Social de Bollwiller, 22 rue de Soultz
68540 BOLLWILLER
68540 BOLLWILLER
Date
du 19 décembre 2026 à 8h30
au 19 décembre 2026 à 15h00
Organisateur