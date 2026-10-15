Marine a annoncé une bonne nouvelle à ses fans : son deuxième album est terminé et il arrive bientôt. Il sortira le 27 novembre prochain et s’appellera Le feu, le brasier, le magma !

Marine a également dévoilé 2 visuels pour ce futur album. Allez voir sur ses réseaux, c’est magnifique. Cette publication fait réagir. De nombreuses personnalités ont exprimé leur enthousiasme : Iris MIttenaere, Ben Mazué, Vianney ou encore l’ex académicienne Marguerite !

Un peu plus d'un an après Cœur maladroit, ce nouveau projet doit lui permettre de raconter de nouvelles histoires avec ses propres mots et sa musique. Son premier disque, porté notamment par le tube Ma faute, a rencontré un beau succès, avec plus de 100 000 exemplaires vendus en France. Reste maintenant à savoir si ce deuxième album confirmera le succès de Marine !