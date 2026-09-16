Après déjà un beau début de carrière dans la musique, la gagnante de la "Star Academy" 2025 rêve désormais à une autre carrière à mener en parallèle : celle d’actrice ! Marine aimerait faire ses premiers pas devant la caméra. Alors qu’elle était récemment membre du jury du Festival du film d'Angoulême, elle a confié son envie de se lancer dans la comédie et de développer une véritable carrière d'actrice. Et elle est déjà passée à l'action : la chanteuse travaille avec une coach et a récemment passé son tout premier casting pour une série de France Télévisions ! On ne sait pour quelle série précisement. On ne sait pas non si le casting s'est avéré positif !