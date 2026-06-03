Marlène Schaff quitte la Star Ac !

Marlène Schaff a annoncé qu'elle quittait la Star Academy. Elle a dévoilé les raisons … On vous explique !

Marlène Schaff
Marlène Schaff
Crédit : Star Academy TF1

Celle qui a d’abord été répétitrice avec Luci Bernardoni avant d’être professeur d’expression scénique, vient d’annoncer son intention de quitter la Star Academy après 4 saisons de participation !  Elle explique avoir besoin de temps pour se consacrer à ses autres projets, notamment à son spectacle “A Queen is born”. Spectacle avec lequel elle est en pleine tournée. Forcément elle manque de temps !  Elle précise toutefois que l’expérience Star Ac a été fabuleuse et se dit reconnaissante 

Pour la production de la Star Academy, le défi s'annonce colossal. Il va falloir trouver la perle rare capable de lui succéder 

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