Celle qui a d’abord été répétitrice avec Luci Bernardoni avant d’être professeur d’expression scénique, vient d’annoncer son intention de quitter la Star Academy après 4 saisons de participation ! Elle explique avoir besoin de temps pour se consacrer à ses autres projets, notamment à son spectacle “A Queen is born”. Spectacle avec lequel elle est en pleine tournée. Forcément elle manque de temps ! Elle précise toutefois que l’expérience Star Ac a été fabuleuse et se dit reconnaissante

Pour la production de la Star Academy, le défi s'annonce colossal. Il va falloir trouver la perle rare capable de lui succéder