On l’a appris il y a quelques jours : le youtubeur Michou intègre le dispositif de M6 pour la Coupe du monde de football 2026. Son rôle sera de suivre les matchs au plus près du terrain afin de partager son expérience de fan sur M6+.

M6 mise sur les réseaux sociaux pour séduire un nouveau public, mais le choix de Michou, suivi par 11 millions d’abonnés, divise. De nombreux journalistes et internautes s’insurgent contre la place des influenceurs dans le sport et estiment que ces personnes volent la place de véritables experts.

La journaliste sportive Cécile Grès a pris la parole et elle estime que cette décision risque de décourager de jeunes étudiants qui peinent déjà à trouver leur place dans un milieu très concurrentiel . "Pour moi, il prend la place d'un journaliste. Il y a des gens qui font des écoles, qui font ce métier avec beaucoup de passion, et j'ai peur que ça finisse par décourager les jeunes étudiants de voir qu'on met à leur place d'autres profils” a-t-elle déclaré !



Michou a répondu. "Je ne prends la place de personne", a-t-il assuré, rappelant que des reporters foot plus classiques seraient bien présents dans le dispositif de M6