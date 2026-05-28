Deux mois après avoir fêté les 20 ans d'Hannah Montana, Miley Cyrus a eu l’honneur de rejoindre le panthéon des stars, le célèbre Walk of Fame d’Hollywood Boulevard. Elle a obtenu son étoile. La Chambre de commerce d’Hollywood estime qu’elle mérite amplement cet honneur, car elle a marqué durablement l’industrie du divertissement. Et que des générations de jeunes filles ont grandi en la voyant évoluer, trouvant l’inspiration dans son parcours et sa créativité sans limites.

Miley Cyrus est la 2 845e personnalité à avoir droit à son étoile et l’une des plus jeunes à obtenir cet honneur. La chanteuse devient officiellement la première personnalité née dans les années 90 à recevoir une étoile sur le mythique Hollywood Walk of Fame.