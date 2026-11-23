C'est officiel, Miley Cyrus a dit oui ! À 33 ans, la chanteuse s'est mariée ce week-end avec Maxx Morando, un musicien de 28 ans. La cérémonie s'est déroulée à Palm Springs, en Californie, dans l'ancienne maison de Frank Sinatra, en présence de leur famille et de leurs amis.

Le couple est ensemble depuis 2021 et s'était fiancé l'année dernière. Pour Miley Cyrus, c'est un deuxième mariage. Elle avait déjà épousé l'acteur Liam Hemsworth en 2018, avant leur séparation et leur divorce en 2020. Cette fois, la chanteuse semble avoir trouvé le bonheur. Elle expliquait récemment avoir trouvé quelqu'un qui la respecte et la traite bien. Une nouvelle histoire qui commence donc pour la star américaine !