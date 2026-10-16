La chanteuse Miley vient de faire un don conséquent : plus d’un million de dollars pour aider à créer des logements destinés aux femmes sans abri et aux victimes de violences conjugales à Los Angeles. Avec sa mère, Miley participe au projet Rosa’s Place. C’est un programme de logements permanent.

Et Miley ne se contente pas de participer financièrement : elle participe à la direction créative et à la conception du lieu. Le but est d’offrir un cocon, un lieu de sécurité et de stabilité aux femmes qui en ont besoin !