Miley s’engage en faveur des femmes victimes de violences
Miley Cyrus, que l’on appelle désormais juste Miley, vient de faire un énorme don pour soutenir les femmes victimes de violences et les femmes sans abris !
Miley Cyrus
Crédit : TNT Brasil
La chanteuse Miley vient de faire un don conséquent : plus d’un million de dollars pour aider à créer des logements destinés aux femmes sans abri et aux victimes de violences conjugales à Los Angeles. Avec sa mère, Miley participe au projet Rosa’s Place. C’est un programme de logements permanent.
Et Miley ne se contente pas de participer financièrement : elle participe à la direction créative et à la conception du lieu. Le but est d’offrir un cocon, un lieu de sécurité et de stabilité aux femmes qui en ont besoin !