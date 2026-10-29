Mon Avenir passe à Table : Brunchons et Parlons Formations Agroalimentaires
Et si un brunch permettait de changer le regard des jeunes sur les métiers de l’agroalimentaire ? Le samedi 7 novembre 2026, de 9 h à 12 h, le CMQ Excellence Agroalimentaire du Grand Est organise « Mon avenir passe à table : Brunchons et parlons formations agroalimentaires », un événement qui se déroulera simultanément dans plusieurs établissements de la région et notamment au sein de Lycée du Pflixbourg à Wintzenheim. Son objectif : permettre aux jeunes, à leurs familles et à toute personne intéressée par l’orientation de découvrir les formations et les métiers de l’agroalimentaire sous un angle différent. Loin du format classique des journées portes ouvertes, cet événement mise sur la convivialité et les échanges. Au programme : un brunch, des ateliers de découverte, des rencontres avec des formateurs, des apprenants et des professionnels, ainsi qu’une table ronde réunissant des professionnels et d’anciens élèves. Cette initiative entend notamment dépasser certaines idées reçues sur l’industrie agroalimentaire et montrer la diversité de ses métiers, ses évolutions et ses perspectives : production, qualité, innovation, recherche ou encore nouvelles technologies. Informations pratiques : - Événement : Mon avenir passe à table – Brunchons et parlons formations agroalimentaires - Date : samedi 7 novembre 2026 - Horaires : de 9 h à 12 h - Lieu : lycée du Pflixbourg à Wintzenheim - Accès : gratuit Retrouvez les informations sur l’événement : https://sites.google.com/view/mon-avenir-passe-a-table/accueil
Lieu
68920 WINTZENHEIM
Date
du 7 novembre 2026 à 9h00
au 7 novembre 2026 à 12h00