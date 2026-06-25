Alors qu’il sera la semaine prochaine à l’affiche des Eurockéennes de Belfort, Mosimann vient de faire une incroyable révélation : il présente l’amour de sa vie : sa petite fille Hayden !

Il est effectivement papa depuis 2 ans et n’en avait jamais rien dit. Mais il vient de publier un message bouleversant sur Instagram pour raconter son histoire. Une histoire d’amitié en premier lieu : sa meilleure amie a décidé un jour qu'elle ferait un enfant et donc elle a commencé tout un processus de PMA. Dans cette aventure, Mosimann était le géniteur avec un contrat signé chez un notaire…. mais dès la première rencontre avec le bébé, il est devenu un papa à part entière !

Depuis le contrat a été déchiré et Mosimann a reconnu officiellement sa fille. Aujourd'hui, il partage sa fierté et son bonheur !