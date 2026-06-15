Le groupe de rock Muse partira en tournée européenne à l’automne prochain. Une tournée pour accompagner la sortie de son nouvel album The Wow! Signal.

Et bonne nouvelle : trois dates sont prévues en France : le 27 novembre à Paris La Défense Arena, puis les 3 et 4 décembre à la Sud de France Arena à côté de Montpellier.

Avec ce nouvel album qui sortira le 26 juin, Muse promet un spectacle mêlant sonorités rock, univers futuriste et mise en scène spectaculaire. Les billets pour ces concerts très attendus seront mis en vente le 19 juin 2026 à 10 h, avec une forte demande attendue dès l’ouverture de la billetterie.