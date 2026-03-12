Depuis 2022, le groupe Muse n’avait pas sorti de nouvel album. Il y a eu un single Unravelling en juin dernier … Mais hier le groupe Muse tease quelques images laissant entendre l’arrivée d’un nouveau single… et éventuellement d’un nouvel album !

C’est sur les réseaux que les images sont sorties. Des images que l’on imagine tirées d’un nouveau clip. Durant une minute vingt-sept, on voit plusieurs petites séquences mais on voit surtout un message codé en quelques chiffres et lettres « 6EQUJ5 » quel est ce code mystérieux qui conclut la vidéo dévoilée par Muse ?

Les fans sont au taquet pour résoudre le mystère !