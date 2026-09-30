Mystère au village des sorcières
Le pôle culturel de Fessenheim vous invite à une enquête pleine de magie, d’énigmes et de fous rires. Dans le village, rien ne va plus : les citrouilles disparaissent, le jus d’orange devient vert et les bonbons de Suzette se volatilisent mystérieusement… Sorcière, fantôme ou gourmand caché parmi les habitants ? À vous de mener l’enquête ! Avec l’aide du public, et surtout des enfants, Suzette et Albert devront résoudre les énigmes, déjouer les fausses pistes et lever la malédiction avant la tombée de la nuit. Une aventure interactive, sous forme de déambulation et pleine de surprises, proposée par la Compagnie En’Quête de Sens. À partir de 5 ans, gratuit sur réservation auprès de la médiathèque. À l’Escale, 6 rue des Seigneurs à Fessenheim, le mardi 27 octobre 2026 à 16 h 30.
Lieu
68740 FESSENHEIM
Date
du 27 octobre 2026 à 16h30
au 27 octobre 2026 à 17h15