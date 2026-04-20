À 44 ans, Natalie Portman attend son troisième enfant avec son compagnon le producteur de musique français Tanguy Destable. Une heureuse nouvelle annoncée par l’actrice dans une interview. L’occasion pour la star hollywoodienne d’évoquer une grossesse vécue avec gratitude et sérénité. Elle se dit très heureuse.

Natalie Portman est donc déjà mère de deux enfants, Aleph 14 ans, et Amalia, 9 ans, fruits de sa relation avec le chorégraphe Benjamin Millepied. Quant au futur papa, il est lui aussi déjà papa de 2 garçons , nés de sa précédente relation avec l’actrice Louise Bourgoin.