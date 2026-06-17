Le mondial de foot est en cours. Blessé, Neymar n’a pas encore pu jouer avec le Brésil mais déjà sachez qu’il a repris l'entraînement hier. IL va mieux.. Mais ce n’est pas ça la bonne nouvelle ! Neymar a annoncé hier qu’il allait être papa pour la 5eme fois. La nouvelle a été partagée via les réseaux sociaux, précisant que c’est une petite fille que lui et sa compagne s’apprêtent à accueillir !

«Je vais lancer un groupe et à partir d’aujourd’hui ce sera les Spice girls», a plaisanté le sportif de 34 ans. Et de conclure avec humour un peu plus loin dans la vidéo son envie d'annoncer l'arrivée d'un garçon. «L'année prochaine, en décembre, un garçon», lance-t-il.