Noël au Jardin : L’Aiguille d’Or
Noël au Jardin : L’Aiguille d’Or Une balade contée inspirée des quêtes légendaires, où chaque lumière aiguille le chemin des rêveurs. À la tombée de la nuit, les jardins illuminés du Parc de Wesserling, à Husseren-Wesserling près de Mulhouse, deviennent le décor d’une aventure de Noël grandeur nature. Pendant environ une heure, laissez-vous guider à travers les jardins et les espaces historiques de l’ancienne manufacture textile, entre personnages vivants, décors imaginés pour l’occasion et scènes théâtralisées. Wesserling, 1890. Merlin, apprenti imprimeur à la Manufacture, rêve de devenir couturier. La veille de Noël, il quitte Wesserling pour Paris avec ses compagnons et franchit le seuil d’un monde onirique. De rencontres en épreuves, laissez-vous entraîner dans sa quête jusqu’à la mystérieuse Aiguille d’Or et devenez, le temps d’une nuit, les compagnons de cette aventure où courage et rêves peuvent changer un destin. Le parcours se termine à la Ferme Patronale, où une boisson chaude est offerte pour prolonger ce moment convivial. L’occasion de se réchauffer avant, pourquoi pas, de poursuivre la soirée par un repas à la Ferme du Parc. Noël au Jardin au Parc de Wesserling est une sortie à partager en famille ou entre amis, au cœur des jardins illuminés et du patrimoine textile alsacien. Informations pratiques : • Dates : 19 soirées du 4 au 30 décembre 2026 • Horaires : de 17h à 21h – départs toutes les 15 minutes • Durée : balade contée en intérieur et extérieur d'environ 1 heure • Lieu : Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling, à environ 35 km de Mulhouse • Réservation obligatoire • Prévoir des chaussures adaptées et des vêtements chauds • Parcours déconseillé aux poussettes • Chiens interdits • Parcours non accessible aux personnes à mobilité réduite et présence d’escaliers • Petite restauration chaude sur place
Lieu
68470 Husseren-Wesserling
Date
du 4 décembre 2026 à 17h00
au 30 décembre 2026 à 21h00