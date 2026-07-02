La chanteuse bretonne a été décorée officiellement cette semaine à la mairie du 7e arrondissement de Paris. Une consécration pour elle. Une récompense pour mettre en lumière son talent bien sûr mais aussi son engagement sans faille auprès d’associations. Nolwenn Leroy soutient plusieurs causes humanitaires. Elle est engagée au sein de l’association Au cœur des anges, la fondation pour le logement mais aussi dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer.

Une légion d’honneur bien mérité donc pour Nolwenn Leroy !