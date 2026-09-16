Après avoir appris il y a quelques jours l'arrêt de sa série «Spider-Noir» après seulement une saison, Nicolas Cage connaît un nouveau coup dur. Sa villa de Malibu, estimée à 10,5 millions de dollars, s’est en partie effondrée. Après de fortes pluies et de puissantes vagues liées au passage de la tempête tropicale Marie, sa maison a été touchée par un énorme gouffre (7,5 mètres de profondeur, 9 mètres de large et 18 mètres de long).

Par précaution, le quartier a été évacué et sept maisons ont été déclarées inhabitables. La ville de Malibu a même décrété l’état d’urgence.