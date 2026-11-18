L'humoriste vient de dévoiler son nouveau projet, « Les Folies de Jarry ». Un spectacle qui s'annonce complètement déjanté et qui devrait marquer une nouvelle étape dans sa carrière.

Au programme : un show spectaculaire, avec des surprises, des acrobaties et un univers complètement décalé. Jarry veut prendre des risques et repousser les limites de ses précédents spectacles. Il parle même du plus gros défi de sa carrière. Et les ambitions sont à la hauteur du projet : une tournée dans une trentaine de Zéniths en France, dont le zenith de Strasbourg. RDV fixé au 11 mars 2028 !

Cette annonce arrive alors que son précédent spectacle, « Bonhomme », a déjà attiré près de 600 000 spectateurs. Un énorme succès ! En attendant de découvrir ces nouvelles Folies, son spectacle « Bonhomme » sera diffusé ce jeudi 19 novembre à 21h10 sur TF1.