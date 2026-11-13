La star américaine, Lady Gaga figure parmi les nominés du Songwriters Hall of Fame, le Panthéon américain des auteurs-compositeurs. Une institution créée en 1969 pour récompenser ceux qui écrivent les grands succès de la musique populaire.

Lady Gaga est notamment reconnue pour avoir participé à l'écriture de nombreux tubes comme Poker Face, Bad Romance, Born This Way, Shallow ou encore Die With a Smile. Elle est en compétition aux côtés d'autres grands noms de la musique, comme Shakira, Pink, Jack White ou encore Boy George.

Attention, il s'agit pour l'instant d'une nomination et non d'une intronisation. Les membres de l'institution voteront jusqu'au 14 décembre. Les artistes retenus pour la promotion 2027 seront annoncés début 2027.