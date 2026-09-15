Après cinq jours de teasing mystérieux sur leurs réseaux sociaux, Oasis a mis fin au suspense hier soir. Le groupe reformé en 2024 a annoncé une tournée européenne avec notamment deux concerts au Stade de France, les 23 et 24 juillet.

Le retour du groupe suscite déjà une très forte demande. Pour accéder à la billetterie, un système d’inscription en ligne a été mis en place, jusqu'au jeudi 17 septembre à 17 heures. Les participants seront ensuite "sélectionnés aléatoirement pour recevoir un code personnel" leur permettant d’accéder à la mise en vente, indique le groupe sur son site officiel. La vente des billets se déroulera ensuite sur trois jours, les 25, 26 et 27 septembre 2026.

Précisions, et c'est important, que le prix des billets sera fixe. Il sera compris entre 86 et 249 euros.