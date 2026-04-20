L’astronaute français Thomas Pesquet a déjà passé plusieurs mois lors de 2 missions dans l’espace, attirant une grande attention médiatique en France et faisant de lui une célébrité nationale.

Aujourd’hui, même s’il ne confirme rien, il se dit optimiste quant à ses chances de participer aux futures missions Artemis. L’objectif : un retour humain sur la Lune autour de 2028, plus de 50 ans après Apollo. L’Europe dispose de plusieurs places dans ces missions, mais des incertitudes subsistent. Une opportunité historique pour l’astronaute français.