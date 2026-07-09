Oktoberfest
OKTOBERFEST BARTENHEIM Envie de vivre une soirée festive aux couleurs de la Bavière ? L’association Les Flaschaputzer Wagges vous donne rendez-vous pour sa grande soirée Oktoberfest, le samedi 26 septembre dès 19h, à l’Espace 2000 de Bartenheim ! Au programme : repas complet, bières, ambiance bavaroise, piste de danse et orchestre live avec Elixyr ! Attention, les places sont limitées et uniquement en prévente. Réservez dès maintenant sur HelloAsso. https://www.helloasso.com/associations/flaschaputzer-wagges/evenements/oktoberfest-2026 Oktoberfest à Bartenheim… sortez vos tenues bavaroises !
Lieu
68870 BARTENHEIM
Date
du 26 septembre 2026 à 19h00
au 27 septembre 2026 à 3h00