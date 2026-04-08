Après des semaines de teasing, la chanteuse Olivia Rodrigo s’apprête à dévoiler très prochainement un nouvel album ! Un projet qu’elle décrit comme son projet le plus expérimental à ce jour.

Cet album s’appellera "You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love", qu’on peut traduire par "Tu as l'air bien triste pour une fille si amoureuse", reflète la nouvelle philosophie d'Olivia Rodrigo . L'artiste a confié avoir eu du mal à écrire des morceaux sur le bonheur . Du coup elle va davantage explorer un univers sombre et audacieux avec une esthétique "London vibe" à ses nouvelles compositions.

Et vous pouvez déjà noter la date : le prochain album d’Olivia Rodrigo sortira le 12 juin prochain.