Olivia Rodrigo lance Daisy Chain Fields, un festival 100 % féminin qui aura lieu le 29 août à Irvine, en Californie. L’événement réunira notamment Chappell Roan ou encore Doechii. Tous les bénéfices seront reversés à des associations soutenant les femmes et les jeunes filles. D’ailleurs, les artistes se produiront bénévolement.

Avec ce projet, la chanteuse affirme son engagement féministe et souhaite créer le festival dont elle rêvait lorsqu’elle était spectatrice.