La chanteuse Olivia Rodrigo a confié qu’elle avait perdu environ 60 % de l’audition de son oreille gauche.

La chanteuse a sorti son album vendredi dernier. Forcément elle est en pleine promo et elle a été interrogée sur l’une de ses chansons. Le titre : What’s Wrong With Me ? (Qu’est-ce qui ne va pas chez moi ?) On lui a donc demandé ce qui n’allait pas chez elle et elle a évoqué sa surdité partielle. Olivia Rodrigo a expliqué qu’elle ne pouvait pas bien entendre les conversations de ce côté-là. Elle a été diagnostiquée dès l’enfance lors d’un test auditif à l’école.

Malgré ce handicap, elle poursuit avec succès sa carrière musicale.