Omar Sy prend position dans le mouvement lycéen ! L’acteur d’Intouchables et de Lupin, Omar Sy pousse un coup de gueule : Il a dénoncé une réponse « lamentable » des autorités face aux jeunes mobilisés depuis la mi-septembre.Il l’a résumé avec cette phrase : « C’est nos mômes, c’est l’avenir de notre pays. »

Les lycéens réclament notamment davantage de moyens pour l’éducation, des établissements mieux entretenus et de meilleures conditions d’apprentissage. Mais pour Omar Sy, le problème, c’est qu’on cherche davantage à les sanctionner qu’à comprendre leurs revendications.

Omar Sy rejoint ainsi d’autres personnalités qui soutiennent la mobilisation, comme Squeezie, Léna Situations ou encore Victor Wembanyama. Mais ses propos font aussi débat : certains rappellent que des manifestations ont dégénéré et que des membres des forces de l’ordre ont également été blessés