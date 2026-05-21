TF1 diffusera en direct le concert de la tournée Star Academy, organisé le 6 juin au Zénith de Toulon. Cette annonce intervient après des perturbations. La tournée de la Star Academy a connu un important contretemps dimanche 17 mai au Zénith de Dijon. Les deux représentations prévues dans la journée devaient réunir les neuf académiciens révélés cette saison. Mais, la première séance s’est déroulée avec seulement sept élèves sur scène dans un format réduit. La suivante prévue en soirée a été purement et simplement annulée . Anouk et Bastiaan étaient malades.

Ils devraient toutefois tous être présents pour la diffusion en direct sur TF1. Les élèves de cette saison retrouveront ainsi le public et les téléspectateurs français.