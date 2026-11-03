C'était l’un des retours sur scène les plus attendus ! Après plusieurs années loin des concerts en raison de ses problèmes de santé, Céline Dion a fait son grand retour à Paris. Selon les estimations, ses 16 concerts parisiens auraient généré plus de 125,5 millions de dollars de recettes, pour près de 539 000 spectateurs. Cela représenterait presque 8 millions de dollars par soirée, en comptant notamment la billetterie, les partenariats et les droits associés.

Des sommes impressionnantes qui illustrent l’immense popularité de Céline Dion.