On connaît le nom du nouvel animateur du "Meilleur pâtissier" !

Ca s'annonce comme un changement radical pour l'émission phare de M6 !

Olivier Minne
Olivier Minne
Crédit : B.Marceau

L’émission “Le meilleur pâtissier” est traditionnellement animée par des femmes : Faustine Bollaert a présenté l’émission puis  Julia Vignali, Marie Portolano ou encore Laëtitia Milot dernièrement. Elles ont chacune marqué l’émission à leur manière. Pour info,  le départ de Laetitia Milot est un choix personnel. Elle a expliqué vouloir se consacrer davantage à sa carrière d’actrice et à ses projets de fiction. 

Depuis l’annonce de ce départ, tout le monde attendait de connaître le nom de la nouvelle animatrice. Et surprise, c'est un animateur : Olivier Minne, l’un des visages familiers de la télé française ! L’animateur s’apprête en effet à relever un tout nouveau défi en prenant les commandes du "Meilleur Pâtissier", l’un des programmes phares de la chaîne. Un virage inattendu pour la 15eme saison du concours culinaire.

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