L’émission “Le meilleur pâtissier” est traditionnellement animée par des femmes : Faustine Bollaert a présenté l’émission puis Julia Vignali, Marie Portolano ou encore Laëtitia Milot dernièrement. Elles ont chacune marqué l’émission à leur manière. Pour info, le départ de Laetitia Milot est un choix personnel. Elle a expliqué vouloir se consacrer davantage à sa carrière d’actrice et à ses projets de fiction.

Depuis l’annonce de ce départ, tout le monde attendait de connaître le nom de la nouvelle animatrice. Et surprise, c'est un animateur : Olivier Minne, l’un des visages familiers de la télé française ! L’animateur s’apprête en effet à relever un tout nouveau défi en prenant les commandes du "Meilleur Pâtissier", l’un des programmes phares de la chaîne. Un virage inattendu pour la 15eme saison du concours culinaire.