Mask Singer prépare déjà sa dixième saison sur TF1, avec un jury largement renouvelé. Trois des quatre enquêteurs quittent l’émission. Kev Adams, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier passent leur tour.

Le seul rescapé, c’est Michaël Youn. Il sera rejoint par Élodie Poux, qui retrouve l’émission, mais aussi par deux nouveaux enquêteurs : Arnaud Ducret et Constance Gay. À l’animation, en revanche, pas de changement : Camille Combal reste aux commandes. Pour la date de reprise, TF1 n’a encore rien annoncé. On sait simplement que le tournage commence dans les jours à venir.

Pour info, la saison 9 a réuni autour de 2 millions de téléspectateurs en moyenne sur certaines soirées, avec par exemple 2,39 millions et 15,3 % de part d’audience le 5 juin.

La dernière saison s’est terminée en juin avec la victoire de Billy Crawford, caché sous le costume de l’Âne.





