Il devait sortir aujourd’hui… Les fans trépignent d’impatience …

Le film-concert événement de Billie Eilish, "Hit Me Hard And Soft: The Tour ", arrive bientôt. Il débarquera sur nos écrans le 8 mai. La superstar ne proposera pas un simple documentaire de tournée. Ce projet en 3D, co-réalisé par Billie Eilish elle-même et le légendaire James Cameron , a été enregistré lors de la résidence historique de la chanteuse à Manchester, en juillet 2025. Ce sera une expérience immersive inédite avec une nouvelle technologie 3D et des séquences coulisses inédites.

“Ça vaut le coup d'attendre !" assure le réalisateur James Cameron !