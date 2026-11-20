Les infos concernant le tournage du prochain Astérix et Obélix se précisent. Pierre Niney jouera Jules César. François Civil incarnera Astérix et Gilles Lellouche retrouvera le rôle d’Obélix. Les 3 acteurs seraient donc réunis pour le casting de ce film réalisé par Jonathan Cohen. Le nom de Laurent Laffite circule aussi mais pour l’instant rien n’est confirmé.

Le tournage devrait débuter en avril prochain avec un budget estimé à 80 millions d’euros, soit 20 de plus que le précédent volet.