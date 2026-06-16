C'est une annonce qui devrait effectivement réjouir les fans alsaciens : Les Enfoirés feront leur grand retour à Strasbourg en janvier 2027. La troupe des Restos du Coeur s'installera au Zénith du 12 au 18 janvier 2027 pour une série de concerts très attendue. Les Enfoirés présenteront leur nouveau spectacle au profit des Restos du Coeur.

Comme chaque année, ces concerts réuniront sur scène de nombreux artistes, chanteurs, comédiens, humoristes et personnalités venus prêter leur voix à l'association fondée par Coluche. Entre grands tubes revisités, tableaux collectifs et moments d'émotion, le rendez-vous promet une nouvelle fois de faire le plein.

Ouverture de la billeterie prévue pour octobre prochain !